Era il suo compleanno. Gessica, seppur giovanissima, aveva appena compiuto 23 anni, sognava una famiglia e la sognava con il suo Francesco. Giovani e da due anni innamorati tanto da programmare una vita insieme. Avevano deciso di festeggiare il compleanno di Gessica e Francesco la voleva sorprendere con un regalo inaspettato. Un video ha immortalato quell’ultimo momento di gioia.

Una proposta di matrimonio tanto inaspettata quanto desiderata. Così in una storia destinata ad auto cancellarsi in 24 ore, è racchiuso l’ultimo attimo di vita di due giovani innamorati. E a corredare il video condiviso sui social una frase che ora appare come un inquietante presagio: «Credimi ti amo più della mia stessa vita. Ce lo siamo promessi fino alla morte». Un ricordo di gioia immensa che nell’arco di poche ore è diventato il macabro manifesto di due vite infrante.

Stavano rientrando dalla festa di compleanno di lei. Francesco era alla guida di una vecchia Fiat 500 che, secondo le prime ricostruzioni era priva di assicurazione, Gessica al suo fianco e dietro il cugino 20enne. Aveva 23 anni Francesco e il sogno di una famiglia con Gessica. Si sono amati “fino alla morte” così come aveva inciso su quel video Francesco. Un video in cui ha fatto gli ultimi auguri per il suo compleanno alla ragazza che aveva promesso di “amare per tutta la vita”.

Resta un ricordo indelebile e due vite spezzate. Distrutte nell’impatto contro un pilastro. Un incidente per il quale sono ancora in corso gli accertamenti per definirne la dinamica. Intanto, nel reparto di terapia intensiva del Grande ospedale di Reggio Calabria, il cugino 20enne si è svegliato ed è vigile. Le sue condizioni sono stabili e, pur riportando un politrauma con trauma cranico, è fuori pericolo. Resta l’amaro in bocca per le due giovani vite sprecate in strada con ancora troppi sogni e progetti che non saranno mai realizzati.