T.M., classe 1951, di San Lucido (Cosenza), ha perso la vita oggi pomeriggio in un disastroso incidente stradale avvenuto sulla strada statale 18. Il 69enne si trovava a bordo di uno scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato contro un Suv, ha perso l'equilibrio ed è finito rovinosamente sull'asfalto. I soccorsi sono arrivati tempestivamente, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell'incidente, presenti anche un elisoccorso e gli uomini della Polstrada.

Il cordoglio del web

L'uomo deceduto era molto conosciuto a San Lucido e già da qualche minuto le bacheche social si stanno riempiendo di messaggi di cordoglio. «In questi momenti è difficile trovare le parole - questo scrive un suo concittadino - la tristezza è forte. Ci stringiamo alla sua famiglia, che piange un uomo buono e d'altri tempi. Un tragico lutto, che ci colpisce non poco e ci lascia increduli».