Il violento impatto nel pomeriggio sulla Statale 18. Il giovane era stato trasferito all’ospedale di Cosenza in elisoccorso ma per lui non c’è stato niente da fare. Grave l’amico

Un ragazzo di 27 anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla statale 18 all’altezza di San Nicola Arcella. Due i giovani coinvolti. Per Luca Terranova, di Fagnano Castello, non c’è stato niente da fare. Era arrivato all’ospedale di Cosenza a bordo di un elicottero del 118, dopo essere stato soccorso da un’ambulanza. L’altro giovane, che viaggiava con lui, si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Annunziata di Cosenza.

Sin da subito, le condizioni della vittima erano sembrate disperate. La moto su cui viaggiavano i giovani è uscita fuori strada e ha impattato contro un albero di ulivo, abbattuto dall’urto.

Ora sarà compito delle forze dell’ordine ricostruire l’accaduto e capire, soprattutto, se l’incidente sia stato autonomo o se la moto sia stata urtata da un altro mezzo.