Un incidente stradale è avvenuto questa notte in via Nazionale nel comune di Santa Maria del Cedro, nel Cosentino. Un uomo ha perso il controllo del suo veicolo, che ha impattato violentemente sul muro di delimitazione a bordo strada per poi cadere da un altezza di circa 4 metri.

Su posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Scalea, che ha estratto l'uomo - un quarantenne - dalle lamiere contorte. Rimasto ferito, è stato affidato al personale sanitario del 118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera. Sul posto anche i carabinieri di Santa Maria del Cedro per gli adempimenti di competenza.