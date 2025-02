Grave incidente durante la notte a Sellia Marina. Una la vettura coinvolta, un'Audi A4 SW, che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo uscendo fuori strada andando a impattare contro il muro di recinzione di una abitazione privata e tranciando altresì una tubazione della condotta idrica provocando una copiosa fuoriuscita di acqua. A bordo della vettura il solo conducente ventunenne, lo stesso riportava una frattura all'arto inferiore e numerose contusioni.

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro del distaccamento di Sellia Marina, con supporto di Autogrù, è intervenuta questa notte intorno alle ore 2.45 circa su Viale Calabricata. L’intervento dei vigili del fuoco è valso nell'immediato a recuperare il malcapitato rimasto bloccato dal fango e dall'acqua per la rottura della conduttura idrica. Il giovane è stato affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento in ospedale. Successivamente con ausilio dell'autogrú si è provveduto al recupero della vettura e alla messa in sicurezza del sito. Sul posto la radiomobile dei Carabinieri per gli adempimenti di competenza.