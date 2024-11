Tre morti e quattro feriti in un incidente stradale verificatosi intorno alle 11 sulla statale 106, a Cassano allo Jonio, zona Sibari, in provincia di Cosenza. Coinvolte nello schianto avvenuto nei pressi del ponte Crati due autovetture con a bordo sette persone. Da una prima ricorstruzione una delle due auto è sbandata ed è andata ad impattare frontalmente contro l'altra.

Le vittime

Decedute due ragazze - Michela Praino di 20 anni, di Cassano, ed Eleonora Recchia di 21, di Castrovillari - e un ragazzo di 18 anni, Acrem Ajari, sempre di Cassano. Le vittime stavano tornando da un centro commerciale a Corigliano-Rossano, a bordo di una Renault Clio che si è scontrata con una Mercedes.

Sul posto la Polstrada, una squadra dell'Anas, i vigili del fuoco di Trebisacce, personale del 118 con tre ambulanze e l'elisoccorso. La strada è stata chiusa.

L'intervento dell'elisoccorso

Sul luogo dell’incidente di Sibari è intervenuto l’elisoccorso di base a Lamezia Terme non essendo disponibile quello di Cosenza causa manutenzione. I feriti sono stati trasportati al Pugliese di Catanzaro.

Intanto, si sta provvedendo a rifornire d'acqua i viaggiatori bloccati nelle vetture in coda.

Il cordoglio del sindaco Papasso

«Una tragedia - ha commentato anche il sindaco Giovanni Papasso che si è recato sul posto d’accordo con la Prefettura - che addolora tutta la città. Esprimo a nome della comunità cassanese affetto e solidarietà per le famiglie delle vittime e preghiamo per chi lotta tra la vita e la morte».

Papasso ha lanciato un invito, utilizzando la pagina ufficiale del Comune, a tutti gli esercenti di locali pubblici e commerciali del suo comune: «Visto il tragico evento che nella mattinata ha portato via tre giovani vite lasciando un sentimento di sgomento in tutta la popolazione, ritengo doveroso invitare tutte le attività in segno di rispetto per le vittime e per le famiglie, di astenersi dal diffondere musica o svolgere intrattenimenti che possano rilevarsi contrari al senso di tristezza di tutta la cittadinanza».

«Auspichiamo che tale invito - ha aggiunto il sindaco di Cassano allo Ionio - possa essere raccolto da tutti considerato che sono state strappate alle loro famiglie delle giovani vite che erano parte della nostra comunità. Rimaniamo senza parole di fronte a questi eventi che in un attimo precipitano tutti in un sentimento di dolore e colpiscono la vita di familiari ed amici in modo indelebile».

Festeggiamenti sospesi a Castrovillari

L’amministrazione comunale di Castrovillari con l’associazione Sorgente della Pietà hanno deciso, congiuntamente, di sospendere la manifestazione civile in programma questa sera per la ricorrenza religiosa della Madonna della Pietà in seguito al tragico incidente. La scelta è stata accompagnata dal cordoglio dell’amministrazione e dell’associazione alle famiglie delle vittime.

«Profondamente turbato il sindaco, Domenico Lo Polito, ha tratteggiato questo amaro lutto che segna la comunità e che priva di parole ma non di emozioni forti e di sconforto», si legge in un comunicato del Comune.