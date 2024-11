Ferito un uomo di 81 anni ora ricoverato all'ospedale Compagna di Corigliano. Sta bene e non è in pericolo di vita

Incidente stradale a Cassano Jonio dove una moto ape è finita in un canalone dopo l'impatto con un camion. E' successo stamani, attorno alle 9 nelle campagne tra Sibari e Doria, lungo la provinciale 172 di Saline. Per fortuna la presenza di rovi e della folta vegetazione all'interno del fosso ha attutito il colpo. Ad avvisare i soccorritori una persona che in quegli attimi si trovava a transitare lungo la provinciale e vedendo il motocarro ribaltato nella scarpata con all'interno l'anziano malcapitato ha avvisato subito la centrale operativa del 118. Sul posto sono accorsi immediatamente i sanitari di stazionamento a Cassano jonio che hanno portato subito le cure del caso all'81enne, trasferendolo poi presso l'ospedale di "Compagna" di Corigliano dove si trova attualmente ricoverato. Le sue condizioni cliniche sono stazionarie e non è in pericolo di vita.