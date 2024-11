È di un ferito il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle ore 4.40 al crocevia in ingresso per località Copanello nel comune di Staletti. Coinvolti due veicoli, una Fiat Punto ed un autocarro adibito a servizio di autospurgo. Ferito il giovane conducente della vettura affidato al 118 per le cure del caso e successivo trasporto nella struttura ospedaliera.

Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del sito e dei veicoli. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Accertamenti in corso circa la dinamica dell'incidente.