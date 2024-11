La donna nel pomeriggio di ieri era alla guida di un'Audi che ha impattato, per cause in corso di accertamento, contro una Ford ( ASCOLTA L'AUDIO )

È deceduta in ospedale a Cosenza, nel corso della notte, la 33enne coinvolta ieri pomeriggio in un grave incidente stradale verificatosi lungo la Statale 283 in territorio del comune di Tarsia.

Orlanda Bruno, questo il nome della vittima, originaria di San Lorenzo del Vallo, era alla guida di un'Audi che ha frontalmente impattato, per cause in corso di accertamento, contro una Ford. Le condizioni della donna, che viaggiava insieme alla figlia dodicenne ed alla madre, entrambe ferite ma non in pericolo di vita, erano apparse subito gravi. Trasportata all'Annunziata e spirata poche ore dopo il ricovero.

Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco per liberare gli occupanti dalle lamiere contorte. Il comune di San Lorenzo del Vallo ha preannunciato la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali.