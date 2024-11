Un gravissimo incidente si è consumato in queste ore sulla Via Marina di Villa San Giovanni, all’altezza della chiesa di Pezzo. Lo scontro si è verificato tra un auto e una bicicletta. Nell’impatto è rimasto gravemente ferito un ragazzino di quattordici anni, le cui condizioni sono apparse subito molto serie.

Il giovane si trova ora affidato alle cure dei medici del Gom, con la speranza che la situazione possa evolversi in maniera positiva. Da quel che si apprende il ragazzo ha subito dei gravissimi traumi e si trova ora in sala operatoria per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento, ma tutta la comunità villese, come emerso già sui canali social, è in ansia per le sorti del ragazzino, con preghiere ed incoraggiamenti alla famiglia.