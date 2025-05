Il violento impatto in viale Beato Angelo. Sul posto due ambulanze e le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica. Al lavoro anche i vigili del fuoco

È di quattro feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio ad Acri, nel Cosentino. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate in viale Beato Angelo, in pieno centro cittadino.



Quattro, appunto, le persone coinvolte: una donna e un ragazzo viaggiavano su un’auto (una Citroen) e altre due – una donna anziana con la figlia – sull’altra, una Ford Ka. Ad avere la peggio, la donna anziana che a quanto pare sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto sono giunte due ambulanze: i tre feriti più lievi sono stati trasferite all’ospedale di Acri per le cure del caso, mentre per l’anziana si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso che l’ha trasportata all’Annunziata di Cosenza. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli uomini della Polizia municipale per la ricostruzione della dinamica del sinistro. Giunti sul posto anche i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti nell’impatto.