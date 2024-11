Il traffico sulla SS18 che attraversa il territorio di Amantea, in località Coreca nei pressi del ristorante La Tonnara, è stato interrotto a seguito di un grave incidente che ha coinvolto un autoarticolato con cella frigo ed un furgone Daily cassonato. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, prontamente intervenuti con fiamma ossidrica per farsi largo tra le lamiere e soccorrere i feriti. Tre i feriti in totale uno dei quali, incastrato tra le lamiere, veniva estratto dalle unità dei vigili del fuoco ed affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera. Illeso l'autista dell'autoarticolato. Non ci sarebbero persone che rischiano la vita e la situazione è attualmente sotto controllo, ma il traffico rimane fortemente congestionato mentre le autorità cercano di ripristinare la viabilità.

La SS18 inizialmente chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso è attualmente parzialmente riattivata in attesa del ripristino delle normali condizioni di sicurezza. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza. La zona, come noto e come spiegato anche in una recente puntata di “Dentro la Notizia”, è fortemente condizionata dalla chiusura della galleria lungo la SS18. Da quasi due anni il traffico veicolare scorre lungo la vecchia litoranea con tutti i rischi del caso. Proprio tramite la nostra emittente Anas ha annunciato che la galleria di Coreca riaprirà parzialmente entro il 15 luglio.