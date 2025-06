Un aereo dell'Air India si è schiantato nei pressi dell'aeroporto di Ahmedabad, nello stato indiano del Gujarat. L'aereo coinvolto è un Boeing 787-8 Dreamliner. Secondo le prime informazione diffuse da alcuni media locali il volo era diretto a Londra. I video diffusi in rete mostrano una lunga colonna di fumo nero che si alza dal luogo dello schianto. Sembra che l'incidente sia avvenuto in una zona residenziale.

Secondo le prime ricostruzioni, un Boing 787 Dreamliner a fusoliera larga, aveva una capacità di circa 300 passeggeri e ne trasportava 242: 230 passeggeri, 2 piloti e 10 membri dell'equipaggio di cabina. Le autorità non hanno ancora rilasciato sulla presunta causa dell'incidente.

Gli esperti sospettano che l'elevato carico di carburante per la tratta internazionale potrebbe aver aggravato l'incendio dopo lo schianto. Secondo il sito Flightradar24 il volo Air India n. AI171, da Ahmedabad a Londra, ha trasmesso l'ultimo segnale pochi secondi dopo il decollo, come confermato da Flightradar24, il sito di tracciamento dei velivoli che ha evidenziato di aver perso il segnale dopo pochi secondo dal decollo, avvenuto alle 8.08, ovvero alle 5,38 italiane e la velocità dell’aereo – in quel momento – era di 322 chilometri orari.

Su “X” Air India conferma l’incidente: «Il volo AI171, in servizio sulla tratta Ahmedabad-Londra Gatwick, è stato coinvolto in un incidente oggi, 12 giugno 2025. Al momento stiamo accertando i dettagli e condivideremo ulteriori aggiornamenti al più presto su airindia.com e sul nostro profilo X».