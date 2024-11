Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, sede centrale è intervenuta intorno alle ore 14.20 circa sul viale di ingresso al Campus Universitario e Policlinico in località Germaneto per incidente stradale. Due le vetture coinvolte nel sinistro: una toyota yaris ed una lancia y. Quest'ultima a seguito dell'impatto si ribaltava sulla sede stradale. Feriti i due conducenti che venivano affidati al personale medico del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto in struttura ospedaliera. L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza delle autovetture e del sito interessato. Sul posto Polizia locale per quanto di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica. Rallentamenti per la viabilità.