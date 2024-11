Nella serata di ieri, poco dopo le 19, un incidente si è verificato alle porte di Vibo Valentia, al bivio tra via Orazio Falduti e la statale 18, nel territorio di Ionadi. Una Smart ed una Volkswaghen, per cause in corso d'accertamento, si sono scontrate.

Tre i feriti trasportati in ambulanza all'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Sul posto per i rilevi ed accertare eventuali responsabilità sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. Il transito veicolare ha subito qualche rallentamento. Non è la prima volta che in quel tratto si verificano sinistri stradali.