Un incidente si è verificato intorno alle 13.40 lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo direzione Reggio Calabria a pochi km dall'uscita di Falerna Marina. Coinvolta una sola autovettura che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo ribaltandosi sulla sede stradale in galleria. A bordo la sola conducente rimasta incastrata e prontamente estratta dall'abitacolo da un automobilista in transito ed affidata alle cure del personale sanitario del Suem118. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme. L'autostrada direzione sud nel tratto interessato chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso. Sul posto anche la Polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.