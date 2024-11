L'86enne è deceduta qualche ora dopo il trasporto in ospedale. Non ancora accertate le cause del sinistro: la vettura è sfrecciata da via Crispi , tagliando in due via Indipendenza e schiantandosi contro il muro

Era stata trasportata in pronto soccorso già in gravi condizioni di salute ed è qui che è deceduta a qualche ora di distanza dal tragico incidente. La donna 86enne, Ester Mazzocca, al volante di una Hyundai Atos aveva impattato violentemente contro un muro della centralissima via Indipendenza a Catanzaro in uscita da via Crispi. Non ancora accertate le cause del sinistro che nel primo pomeriggio di oggi hanno portato al decesso l'anziana donna.

Al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese era giunta già in condizioni critiche, avendo riportato fratture e profonde ferite agli arti inferiori e un grave trauma toracico. La donna si trovava da sola all'interno dell'abitacolo della sua autovettura e fortunatamente non ha coinvolto nè passanti nè altri mezzi nel sinistro. Sul posto era prontamente intervenuta l'ambulanze del 118 e una squadra dei vigili del fuoco che avevano estratto la donna dalle lamiere dell'abitacolo.