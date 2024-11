Una tragedia tremenda colpisce l’avvocatura reggina in questo inizio 2021. L’avvocato Francesco Floccari, 48 anni, è morto nella serata di oggi a seguito di un drammatico incidente avvenuto sulla linea ferrata di Annà di Melito Porto Salvo. Il tratto ferroviario è stato interrotto per i rilievi e stabilire esattamente la dinamica del sinistro che ha coinvolto mortalmente l’avvocato Floccari.

Legale molto noto in tutta la provincia di Reggio Calabria, Francesco Floccari ha rappresentato per anni un punto fermo per il foro reggino non solo per le sue qualità professionali, indiscusse ed evidenti, ma anche e soprattutto per quel profilo umano che lo ha sempre contraddistinto. Persona gioviale, dalla profonda educazione e dai modi garbati, l’avvocato Floccari, seppur giovane, è riuscito a costruire già nei suoi primi anni di lavoro una grande credibilità, accettando anche sfide difficili nella terra di Calabria, come rappresentare la parte civile in processi molto delicati.

Dedito al lavoro ed alla famiglia, Francesco Floccari, per tutti gli amici e colleghi “Ciccio”, lascia un vuoto enorme nel mondo dell’avvocatura reggina che oggi lo piange amaramente. Tanti i colleghi che, increduli, hanno appreso la notizia della sua morte. Numerosi i messaggi di cordoglio che giungono sul web.