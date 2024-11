Come preannunciato dal sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita lo scorso 29 novembre, l’Amministrazione Comunale del capoluogo regionale ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali di Maria Pansini, la capotreno deceduta nell’incidente ferroviario di Corigliano-Rossano.

Le esequie si svolgeranno domani, sabato 2 dicembre alle ore 15:30 presso la chiesa di Santa Teresa del Gesù di località Giovino. Il Comune capoluogo intende così manifestare «il cordoglio dell'intera città - si legge in una nota -, nonché la più sincera vicinanza e partecipazione al profondo dolore che ha colpito i familiari della signora Pansini e in particolare la figlia Valeria Amisano».

L’ordinanza firmata da Fiorita «dispone che le bandiere, civica, nazionale ed europea, vengano esposte a mezz'asta sugli edifici del Comune per tutta la giornata del 2 dicembre, in segno di rispetto e cordoglio».

Inoltre il primo cittadino di Catanzaro «invita a osservare un minuto di silenzio nella giornata del lutto cittadino in ogni luogo di lavoro e nelle scuole di ogni ordine e grado. Tutti cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali, sportive e produttive e i titolari di attività private che fanno capo alla città di Catanzaro, sono altresì invitati a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune, quali la sospensione delle rispettive attività durante la cerimonia». funebre».

La raccolta fondi

Sulla piattaforma GoFundMe è in corso una gara di solidarietà per i familiari di Maria Pansini. A lanciare il fundraising è stato il personale viaggiante di Catanzaro Lido, che ha indicato come beneficiaria la figlia, Valeria. «I colleghi - si legge - vogliono mostrare vicinanza alla famiglia lanciando questa raccolta fondi». In poche ore sono stati raccolti 4.400 euro, arrivati grazie a 230 donazioni.