Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17:45, sulla strada statale 107 Silana-Crotonese nei pressi dello svincolo per Cerenzia.

Nel sinistro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, sono rimasti coinvolti due veicoli, una Fiat Panda ed una Rover. Due delle quattro persone a bordo dei mezzi coinvolti sono rimaste ferite in modo grave: soccorse dai sanitari del 118, per una si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Sul posto hanno operato la polizia stradale e i carabinieri per stabilire la dinamica dell’incedente, oltre a due squadre dei vigili del fuoco e personale dell’Anas, intervenuto per la gestione della viabilità. Il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni.