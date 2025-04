L’impatto in direzione sud, dove il traffico è attualmente regolato su una sola corsia. La donna è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e successivamente trasportata in ospedale

Incidente stradale questo pomeriggio sull’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Sud subito dopo lo svincolo autostradale di Falerna. Coinvolto un solo veicolo.

Per cause in corso di accertamento, una Ford Fiesta ha perso il controllo andando a impattare contro il guardrail laterale. A bordo dell’auto si trovava un’unica persona, la conducente, che è stata prontamente estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia e affidata al personale sanitario del Suem118 per le prime cure e il successivo trasferimento in ospedale.

I vigili del fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata in attesa della rimozione dell’auto da parte del soccorso stradale. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia stradale, per i rilievi e gli adempimenti di competenza, e il personale Anas, impegnato nel ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Attualmente, nel tratto autostradale interessato dal sinistro, il traffico è regolato su una sola corsia.