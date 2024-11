Un incidente stradale è avvenuto questa mattina lungo l'autostrada A2, in direzione sud, nel tratto compreso tra gli svincoli di Frascineto e Sibari. Un mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo ribaltandosi sulla sede stradale. Ferito il conducente, che è rimasto incastrato all’interno dell'abitacolo. Per questo motivo si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco - del Comando di Cosenza, distaccamento di Castrovillari e sede centrale -, che hanno provveduto ad estrarre l'uomo ed affidarlo alle cure del 118, che lo ha poi trasferito in ospedale.

L'intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e del veicolo ed al recupero dello stesso con autogrù inviata dalla sede centrale. Attualmente una corsia dell'autostrada, nel tratto interessato dal sinistro, è chiusa al transito e lo sarà sino al termine delle operazioni di soccorso. Sul posto anche la polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.