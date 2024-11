Incidente in autostrada in prossimità dello svicolo delle Serre sulla corsia in direzione nord. Una utilitaria rossa, una Fiat Cinquecento, è impattata con violenza contro il guardrail. Le due persone a bordo, entrambe ferite ma non in maniera grave, sono originarie di Messina.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del soccorso avanzato con a bordo un infermiere specializzato nei casi di emergenza urgenza. I feriti sono stati trasferiti all’ospedale Jazzolino di Vibo.