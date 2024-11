Grave incidente stradale questa notte sull'autostrada del Mediterraneo, tra Mileto e Rosarno in direzione sud. Un'auto si è scontrata contro un camion che era in quel momento fermo. Secondo una prima ricostruzione, il conducente dell'automobile avrebbe perso il controllo del veicolo a causa di un colpo di sonno, finendo così contro il mezzo pesante.

A bordo dell'auto una famiglia di Reggio Calabria, genitori e due figli, che stava rientrando da Roma. Illesi i due figli, mentre i genitori hanno riportato entrambi un politrauma. L'uomo è stato trasportato dall'equipe del 118 di Soriano intervenuta sul posto all'ospedale di Polistena. Anche la madre è stata in un primo momento portata a Polistena, per poi essere trasferita all'alba in elisoccorso a Reggio Calabria a causa delle gravi lesioni.