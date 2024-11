Stavano tornando da una visita specialistica, a Padova, quando sono rimaste coinvolte in un tragico scontro frontale con un camion nei pressi di Pordenone.

Sono morte così, nel primo pomeriggio di oggi, Graziella Mander, di 60 anni, originaria di Sequals e residente a Pinzano al Tagliamento, alla guida dell'ambulanza della Croce Rossa di Maniago, e l'anziana paziente che era trasportata in ambulanza, Claudia Clement, di 80 anni, di Vivaro. La Clement era originaria della Svizzera, Paese da dove si era trasferita una volta andata in pensione. Nel mezzo sanitario viaggiava anche un'infermiera volontaria, di Spilimbergo, rimasta gravemente ferita nell'urto con il camion. È stata trasportata in elicottero, e in condizioni critiche, all'ospedale di Udine, dove è ricoverata.

Alla guida del mezzo pesante c'era la terza vittima dell'incidente: si chiamava Pierantonio Petrocca, aveva 52 anni e, benché originario della Calabria, viveva in Friuli, a Valvasone Arzene. Oggi era al suo primo giorno di lavoro per la ditta di Oderzo (Treviso) che lo aveva appena ingaggiato per il trasporto ghiaia da prelevare in una vicina cava.