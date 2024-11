Marito e moglie sono stavi travolti da una moto mente stavano attraversando la strada. La donna è morta sul colpo, il marito è deceduto oggi in ospedale

Due morti e un ferito, è questo il bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri a Davoli, nel catanzarese, sulla statale 106. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, una donna, stava attraversando la strada insieme al marito. La coppia sarebbe stata travolta da una motocicletta che non è riuscita ad evitare i pedoni.

La donna rimasta uccisa sul colpo ha 61 anni ed è residente ad Erba, in provincia di Como. Il marito, anch'egli 61 anni, è morto oggi mentre era ricoverato in prognosi riservata per le gravi ferite riportate, ferito anche il motociclista.