Tragico incidente questa notte a Caposuvero (Gizzeria) dove un giovane 22enne di Lamezia Terme, per cause in corso d’accertamento, ha perso la vita. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo avrebbe perso il controllo della propria auto impattando prima contro un guard rail e poi contro un muro.



Sul posto i Carabinieri e i Vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere il corpo del giovane trasportato d’urgenza all’ospedale di Lamezia dove è deceduto nella notte.