Sul luogo dell'incidente la polizia locale al lavoro per ricostruire la dinamica

Nelle prime ore della Domenica di Pasqua, intorno alle 5,10, un uomo di 39 anni ha perso la vita a causa di un incidente stradale avvenuto in via Eremo Condera. Sul luogo dell'incidente gli uomini della Polizia locale sono al lavoro per ricostruire la dinamica.