Nel tragico impatto sarebbe morto un uomo, tre invece i feriti

Ancora sangue sulle strade calabresi. E’ di un morto e tre feriti il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 16.30, sulla statale 106 tra Roccella Jonica e Marina di Gioiosa. A perdere la vita un uomo di 62 anni, D. C. le sue iniziali, che viaggiava in auto in compagnia della moglie, rimasta ferita. Coinvolta nel sinistro anche un’auto dei carabinieri. Il traffico è stato interrotto in entrambi i sensi di marcia e deviato sulle arterie secondarie.