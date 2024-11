La vittima, originaria di Papasidero, viaggiava su una Smart in compagnia di un amico. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo è sbandato e si è scontrato con un'altra auto proveniente dal senso di marcia opposto

Si chiama Amedeo Marino ed ha 24 anni la vittima dell'incidente stradale avvenuto questa mattina all'alba in località La Bruca di Scalea. Da quanto si apprende dai suoi canali social, era originario di Papasidero, ma da qualche tempo lavorava in un noto ristorante di Cirella, frazione di Diamante. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo su cui viaggiava insieme a un amico si è scontrato con un'altra auto proveniente dal senso opposto di marcia. L'impatto è risultato tremendo. All'arrivo dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. A provocare il sinistro mortale potrebbero essere state le cattive condizioni dell'asfalto, reso viscido dalla pioggia caduta nella notte. Le indagini, che ricostruiranno l'esatta dinamica dell'incidente, sono affidate alla Compagnia dei carabinieri di Scalea.

Chi era Amedeo Marino

Nella foto del profilo Facebook, Amedeo tiene tra le mani un crostaceo, vestito da chef, nella cucina di un ristorante, mentre nell'immagine di copertina, ancora giovanissimo, è ritratto con la famiglia mentre festeggia un'occasione importante, allegro e sorridente. Oggi quelle immagini di spensieratezza sono un pugno in volto a quanti gli hanno voluto bene. Questa mattina la sua giovane vita si è spezzata sull'asfalto bagnato di località La Bruca, zona periferica di Scalea, al confine con Santa Maria del Cedro.

Il dolore degli amici

La notizia ha fatto subito il giro del web. Sul profilo Facebook della vittima, amici e conoscenti in queste ore stanno lasciando un ricordo, una frase, per augurare "buon viaggio" al giovane chef. «Ma che hai combinato Amedè - scrive un utente -, mi mancherai tanto». «Riposa in pace - scrive un altro -, che la terra ti sia lieve amico mio». Poi il ricordo del collega: «Sei sempre stato una persona umile! Ti abbraccio con dolore in questo terribile giorno».