Una donna di 70 anni è morta in seguito a un grave incidente avvenuto su una strada parallela alla 106. La vettura proveniva da Locri e si è schiantata su un muro in una curva in contrada Pellegrina, a Siderno. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti del Commissariato cittadino e l’elisoccorso, ma per la donna, che probabilmente ha perso il controllo del mezzo a causa di un malore, non c’è stato nulla da fare. Si indaga per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

