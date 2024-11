Il ragazzo stava percorrendo una strada interna quando, pare a causa del fumo sprigionato da un incendio, ha perso il controllo del mezzo ed è finito in una scarpata

Ha perso il controllo della sua moto ed è finito in una scarpata. A perdere la vita un ragazzo di 17 anni, Serghej Morelli. Il tragico incidente è avvenuto stamattina intorno a mezzogiorno ad Amantea, nel Cosentino.

Il giovane stava percorrendo una strada interna in località Fiumara quando, pare a causa del fumo sprigionatosi da un vicino incendio, è sbandato.

Sul posto personale del 118 e i carabinieri, per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. È intervenuto anche l’elisoccorso, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.