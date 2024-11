Un uomo di 35 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di quest'oggi in un incidente stradale lungo la statale 18 nel comune di Amantea.

AMANTEA - La tragedia si è consumata all'imbocco della galleria di Coreca. Secondo quanto si è appreso l'uomo, del quale sono state rese note solo le iniziali A.B., era alla guida di una moto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando ad urtare violentemente contro il guardrail. Inutili i soccorsi, sia pure tempestivi. L'uomo è morto sul colpo. Sul posto personale Anas, dei carabinieri e della Polizia Stradale. La Statale 18 è chiusa ed il traffico è deviato sul vecchio tracciato che attraversa l'abitato della frazione di Coreca per consentire di effettuare i rilievi del caso.