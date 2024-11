Una giovane madre di 28 anni è deceduta in serata a Mangone, nel Cosentino, in seguito ad un incidente con la bicicletta. La donna, secondo una prima ricostruzione della dinamica, lungo Via Madonna dell'Arco, nel centro storico, in un tratto in discesa avrebbe perso il controllo del velocipede urtando contro una balaustra e finendo col precipitare oltre il parapetto da un'altezza di circa otto metri.

Nella caduta avrebbe urtato violentemente con il capo contro il terreno. La morte è stata immediata. Sul posto per i rilievi del caso sono giunti i carabinieri della compagnia di Rogliano agli ordini del comandante Alberto Fontanella.

Originaria della Nigeria, la ragazza era da pochi mesi giunta a Mangone insieme al marito e ai loro due figli che frequentano l'istituto comprensivo cittadino anche con il sostegno dei servizi sociali del comune. Una drammatica fatalità che ha suscitato dolore e commozione nel piccolo centro della valle del Savuto.