Aveva un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge il guidatore della Fiat 500 L che nel corso della notte scorsa, ha impattato contro una Chevrolet Matiz in via Acheruntia a Mendicino. Nello scontro ha perso la vita una donna, S.C. di 47 anni, al volante della Matiz. Per questo F.F. di 38 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di omicidio stradale.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe invaso la corsia opposta proprio mentre in senso contrario sopraggiungeva la Chevrolet. La quarantasettenne ha perso la vita sul colpo e la figlia della donna che si trovava anch’ella in auto è rimasta ferita e trasportata nell’ospedale dell’Annunziata. Illeso invece il 38enne. Le indagini sono condotte dai carabinieri.