La tragedia è avvenuta nel tratto di strada tra Condofuri e San Lorenzo. Immediati i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso ( ASCOLTA L'AUDIO )

Incidente mortale sulla jonica nel tratto di strada tra Condofuri e San Lorenzo. Un pedone è stato travolto questa notte, probabilmente a causa di un colpo di sonno, da un uomo alla guida di una Suzuki bianca.

La vittima Vincenzo Aloi, 67 anni, al momento dell'incidente non aveva addosso documenti di identità, era originaria di Melito Porto Salvo ma risiedeva nel comune di Brancaleone.

Immediata la chiamata per richiedere soccorsi. Ma all’arrivo dei mezzi del 118 per l’uomo riverso a terra non c’è stato nulla da fare. Il personale medico arrivato sul posto ha confermato il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica di un tragico incidente.