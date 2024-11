Il tragico sinistro avvenuto alle porte di Serra San Bruno. Da accertare l'esatta dinamica. Sul posto carabinieri e sanitari del 118

Drammatico incidente stradale alle porte di Serra San Bruno, nel Vibonese. Nel sinistro, avvenuto poco dopo le 18 di oggi, ha perso la vita un centauro, Gennaro Agostino, 45 anni, di Gioia Tauro. La vittima viaggiava a bordo della sua moto di grossa cilindrata quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto vittima del fatale incidente nel tratto finale della bretella che collega Serra San Bruno alla Trasversale delle Serre, direzione Soriano, in località Croceferrata. Sul posto per accertare la dinamica del sinistro i carabinieri della locale Compagnia. Inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. l centauro, che si stava dirigendo verso lo svincolo autostradale dell'A2 per fare ritorno a casa, è morto sul colpo.