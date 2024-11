Un incidente è avvenuto stamani intorno alle ore 6.30 sulla provinciale che collega i comuni di Squillace e Vallefiorita. Coinvolta una Alfa Romeo che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo contro il marciapiede adiacente la carreggiata ribaltandosi successivamente sulla sede stradale. A bordo il solo conducente che, all'arrivo dei vigili del fuoco era stato già preso in cura dal personale sanitario del Suem118 e trasportato in ospedale.

A seguito dell'impatto la vettura ha preso fuoco. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse nella zona circostante nonché alla messa in sicurezza del sito. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di rispettiva competenza.