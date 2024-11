Il sinistro avvenuto sulla statale 280 nella zona di Vena di Maida. Sul posto anche l’elisoccorso

Un incidente stradale che ha coinvolto sei automobili è avvenuto stamani sulla statale 280 nella zona di Vena di Maida. Nello scontro ci sono stati alcuni feriti. Per consentire il soccorso ai medici del 118 ed all'eliambulanza, fatta arrivare sul posto, la strada è stata chiusa con uscita obbligatoria allo svincolo di Vena di Maida in direzione Catanzaro e rientro sulla 280 a Marcellinara.

Nel tratto opposto, in direzione Lamezia, è stato disposto il restringimento della carreggiata su una sola corsia. Sul posto è intervenuto personale della polizia stradale per accertare le cause dell'incidente.