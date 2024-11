È di due feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di ieri a Satriano Marina, nel Catanzarese. Coinvolte nell'impatto, avvenuto lungo viale Europa, una Fiat Panda, che a seguito dello scontro si è ribaltata ed una Volkswagen Golf. Tre in totale gli occupanti delle vetture.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Soverato per prestare i soccorsi. Una donna, rimasta incastrata nell'abitacolo della Panda, è stata estratta dai vigili del fuoco ed affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso, successivamente è stata trasferita in ospedale. Anche la giovane conducente della Golf è stata condotta in ospedale per ulteriori accertamenti e controlli. Illeso invece il terzo occupante.

Sul luogo dove si è verificato l'incidente sono arrivati anche i carabinieri per effettuare gli adempimenti di competenza.