In direzione del capoluogo di regione si viaggia solo su una corsia per la presenza di detriti e dei mezzi che si sta provvedendo a recuperare. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco

È di due feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio di un sinistro avvenuto questo pomeriggio sulla statale 280, cerniera di collegamento tra Catanzaro e Lamezia Terme. Per cause ancora in corso di accertamento, due autovetture che procedevano in direzione Catanzaro sono entrate in collisione, ribaltandosi sulla sede stradale.

Immediati e tempestivi i soccorsi. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Lamezia Terme che hanno messo in sicurezza il tracciato stradale e consegnato ai sanitari del 118, nel frattempo sopraggiunti, i due feriti. Si tratta di una donna di Catanzaro e di un uomo di Lamezia Terme. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro per ricevere le cure del caso.

Nel frattempo, procedono le attività di bonifica della sede stradale. Al momento sulla strada statale 280, si viaggia su un'unica corsia in direzione Catanzaro per la presenza di detriti e dei mezzi che si sta provvedendo a recuperare. Ripristinata, invece, la corsia in direzione Lamezia Terme in un primo tempo chiusa al traffico per consentire all'elisoccorso di atterrare.