Un incidente si è verificato nella tarda serata di ieri lungo la statale 106 allo svincolo per Simeri Mare. Due le vetture coinvolte: una Toyota iQ ed una Audi A2. I tre feriti sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Disagi per la viabilità. Sono in corso accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente.