Un motociclista e il passeggero che viaggiava dietro sono rimasti vittima di un grave incidente, questa sera intorno alle ore 20, a Cosenza. Secondo quanto appreso, si tratterebbe di due giovani che viaggiavano a bordo di una moto lungo via degli Alimena. In base ad una ricostruzione, il violento impatto sarebbe avvenuto, all'incrocio con via Miceli con una Ford Focus, guidata da una donna.

Sul posto è intervenuta la polizia per i rilievi del caso e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, mentre i due feriti sono stati trasportati dal 118 all'ospedale Annunziata di Cosenza, non distante dal luogo dove è avvenuto lo scontro. Entrambi sarebbero feriti, uno dei quali avrebbe perso molto sangue.