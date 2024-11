Incidente stradale per fortuna senza gravi conseguenze nel pomeriggio di oggi, 17 febbraio, in località Pasquali di Mendicino.

Sfondata una ringhiera

Per cause in corso di accertamento una persona alla guida di un'Alfa Romeo, percorrendo Viale della Concordia in direzione Cosenza, ha perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro una inferriata antistante un esercizio commerciale.

Nell'impatto il conducente ha riportato solo qualche lieve contusione. In quel momento, per fortuna, non c'erano pedoni in zona per cui nessuno si è fatto male. La dinamica è al vaglio della polizia municipale.