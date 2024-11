Scontro tra un’automobile e un motocarro. Grave il conducente del tre ruote trasferito d’urgenza a Cosenza . È accaduto nel pomeriggio a Mirto Crosia, precisamente sulla Statale 531, nei pressi del Parco delle Rose. L’incidente, ancora oggetto di indagini per stabilire le circostanze esatte.

Le ferite riportate dall'uomo sono state così gravi da richiedere un intervento d'emergenza dell'elisoccorso sanitario, che lo ha prontamente trasportato all'Ospedale di Cosenza, dove ha ricevuto le cure necessarie per le sue condizioni.

In questa situazione critica, le forze dell'ordine non si sono fatte attendere: i vigili del fuoco sono intervenuti con prontezza per liberare l'anziano dalle lamiere, mentre un'ambulanza è giunta sul luogo dell'incidente per prestare soccorso e assistenza.