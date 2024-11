Un 48enne di Acri è rimasto vittima, nel territorio del comune di Rose, di un incidente stradale verificatosi nei pressi del campo sportivo, lungo la strada provinciale 234 nel quartiere Petrarca.

Secondo quanto si è appreso, Paolo Branca (il nome della vittima) viaggiava a bordo di uno scooter quando, per causa in corso di accertamento, sarebbe violentemente franato sull’asfalto. Coinvolta un’altra autovettura: sul posto sono in corso i rilievi dei carabinieri.

Branca, padre di due bambini, era un volto molto conosciuto ad Acri, al punto che l'intera cittadinanza piange uno dei suoi figli. Lavorava in un'azienda con sede nel comune di Rose, dove nel pomeriggio di oggi ha tragicamente perso la vita.

Comizi elettorali sospesi in segno di cordoglio

Il sindaco Pino Capalbo, tramite la sua pagina di Facebook, ha voluto fare le condiglianze alla famiglia per la morte del suo concittadino annunciando l'annullamento dei comizi previsti per la serata di oggi.