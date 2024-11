Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada statale 534 'Di Cammarata e degli Stombi”, che collega l'autostrada A2 con la costa jonica cosentina presso Sibari. L'impatto è avvenuto nel territorio comunale di Cassano allo Ionio e ha coinvolto due autovetture. Due i feriti e traffico provvisoriamente bloccato in entrambe le direzioni.

Il personale di Anas, delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco sono sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Il traffico al momento viene deviato su viabilità locale segnalata in loco.