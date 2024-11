Per cause in corso d'accertamento una Fiat 500 è finita fuori strada. Sul posto i vigili del fuoco

Tragico incidente questa mattina ad Oriolo, nel Cosentino. Una Fiat 500 per cause in corso di accertamento è finita fuori strada terminando la sua corsa in un fossato. Deceduto il conducente. Sul posto carabinieri, vigili urbani e suem 118. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari che hanno provveduto a estrarre dall'abitacolo la vittima. Sul posto anche le forze dell'ordine.