Violento impatto questa mattina tra un'auto e un furgone cassonato in contrada Padula del comune di San Pietro in Guarano, nel Cosentino. In seguito allo scontro verificatosi per cause in corso di accertamento tra una Volkswagen ed un Iveco, il mezzo pesante è finito nel sottostante torrente.

Sul posto operano i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Rende. Fortunatamente, secondo quanto si è appreso, gli occupanti dei due veicoli, se la sono cavata con lievi contusioni.