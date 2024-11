Il giovane si trovava a bordo della sua autovettura quando, per cause sconosciute, ha perso il controllo della vettura ed ha impattato violentemente sul guard rail. L'uomo è finito nella scarpata sottostante

Un uomo, trentunenne originario di San Lucido, è morto questa notte in un incidente stradale sulla SS283, nei pressi di San Marco Argentario, nel cosentino. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo si trovava a bordo della sua autovettura quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo dell'auto che ha impattatto violentemente sul guard rail. L'uomo è sbalzato fuori dall'abitacolo ed è finito in una scarpata, è morto sul colpo.